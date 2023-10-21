Вратарь команды лиги Квебека забросил шайбу в пустые ворота через всю площадку

В Лиге Квебека состоялся матч между «Галифакс Мусхедс» и «Руэн-Норанда Хаскис». победу в матче одержал «Галифакс» со счётом 6:4. Один из голов в матче забил вратарь «Галифакса» Матис Россо.

Голкипер остановил шайбу при счёте 5:3 и швырнул резиновый диск через всю площадку точно в пустые ворота соперника.

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Напомним, в прошлом сезоне НХЛ так же состоялся вратарский гол. Голкипер «Бостона» Линус Улльмарк идеальным броском поразил ворота «Ванкувера» в гостевом матче.

В прошлом сезоне КХЛ так же состоялся вратарский гол. Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов забросил шайбу, поразив пустые ворота нижегородского «Торпедо». 24-летний вратарь стал пятым голкипером в истории КХЛ – автором заброшенной шайбы.