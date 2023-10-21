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Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Михаил Глухов завершил игровую карьеру

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Михаил Глухов завершил игровую карьеру
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Бывший нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов завершил игровую карьеру, сообщает пресс-служба казанского клуба. Форвард становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» в сезоне-2017/2018.

«Благодарим за невероятную самоотдачу, честный труд и неоценимый вклад в победы «Ак Барса», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сообщается, что 22 октября перед матчем с ЦСКА пройдёт торжественная церемония проводов нападающего.

Помимо «Ак Барса» Глухов выступал в КХЛ за «Атлант», «Амур» и «Ладу». Всего в КХЛ Глухов провёл 663 матча, в которых нападающий набрал 155 очков — забросил 69 шайб и отдал 86 результативных передач с показателем полезности «+16».

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