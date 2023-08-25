Ветеранский исход. Кто из старожилов КХЛ завершил карьеру в межсезонье?

Ещё семь человек присоединились к тем, кто ушёл из хоккея сразу после завершения сезона.

После завершения прошлого сезона КХЛ сразу несколько хоккеистов объявили о завершении профессиональной карьеры. Интересно, что коньки на гвоздь вешали не только прославленные россияне, выступавшие в лиге по сей день, но и известные иностранцы, выступавшие в европейских чемпионатах.

К первым числам мая о решении попрощаться с игровыми карьерами из числа россиян объявили голкипер Василий Кошечкин, защитник Ярослав Хабаров, нападающие Евгений Кетов и Данис Зарипов, а также иностранцы Петри Контиола, Найджел Доус и Ярно Коскиранта.

За время межсезонья этот список пополнили ещё несколько заметных хоккеистов. Далеко не все из них выступали в КХЛ в минувшем сезоне, но каждый из завершивших карьеру хоккеистов успел оставить свой отпечаток в истории лиги.

н. Дмитрий Саюстов, 35 лет

Утром 25 августа в телеграм-канале хоккейного агентства Шуми Бабаева появилось официальное заявление о завершении карьеры лучшим бомбардиром в истории владивостокского «Адмирала» Дмитрием Саюстовым.

«Я благодарен за годы, проведённые в большом хоккее, всем тем, с кем сводила меня судьба. Это были прекрасные годы, проведённые в Челябинске и Магнитогорске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Слова благодарности хочу сказать Владивостоку, где прошли мои лучшие хоккейные годы.

Особые слова хочу сказать Сергею Ивановичу Кокорину, моему первому тренеру, Сергею Петровичу Витьману, с которым работал в Магнитогорске, Владимиру Владимировичу Юрзинову, запускавшему мою карьеру в Нижнем Новгороде, и Александру Леонидовичу Андриевскому, вместе с которым довелось поработать во Владивостоке и Новосибирске», — цитирует Саюстова агентство Шуми Бабаева.

35-летний форвард — серебряный призёр чемпионата России 2013 года, бронзовый призёр чемпионата КХЛ 2012 года, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2008 года. Опытный форвард выходил на лёд в каждом из 15 сезонов в истории КХЛ. Всего в КХЛ провёл 585 матчей, в которых набрал 155 (86+69) очков. В прошлом сезоне в составе «Адмирала» сыграл 41 матч в регулярке и набрал 7 (3+4) очков.

н. Денис Кокарев, 38 лет

Чемпион мира 2012 года в составе сборной России долгое время не спешил принимать решение о завершении карьеры. Свой последний матч в КХЛ двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» провёл ещё в сезоне-2019/2020. Помимо ХК МВД и собственно «Динамо», за карьеру в лиге Кокарев успел поиграть за такие команды, как «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», «Витязь» и «Спартак».

На протяжении двух следующих лет выступал в КХЛ, защищая цвета сначала красногорского «Динамо», а затем ХК «Тамбов». В начале сентября 2022 года Кокарев в третий раз в жизни стал игроком «Динамо», только теперь уже не московского, в цветах которого прошёл лучший этап в карьере прославленного нападающего, а белорусского. За «Динамо-Молодечно» 38-летний нападающий провёл 41 матч, а после завершения плей-офф в чемпионате Беларуси вышел на пенсию.

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в. Иван Налимов, 29 лет

По состоянию здоровья уже в 29-летнем возрасте попрощался с хоккеем голкипер Иван Налимов. В начале профессиональной карьеры в составе сборной России Иван принял участие в ЮЧМ-2012 и МЧМ-2014. Налимов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015, тогда он выступал за «Адмирал».

За недолгую карьеру голкипер в Континентальной хоккейной лиге также успел поиграть за «Сибирь», «Салават Юлаев», «Авангард», СКА, «Сочи», рижское «Динамо», «Куньлунь», «Металлург». В сезоне-2020/2021 вратарь выступал в АХЛ за «Рокфорд Айсхогс», с 2022 года выступал в ВХЛ за АКМ. В КХЛ провёл 176 матчей, одержав 74 победы и пропустив при этом 434 шайбы.

Иван Налимов Фото: РИА Новости

«Иван завершил карьеру игрока. Он ездил в Санкт-Петербург, ходил к доктору. Ивану сказали, что нужно делать операцию на бедре, почти год восстанавливаться, потом через год опять делать. Эксперименты со своим здоровьем до хорошего не доводят, Налимов принял правильное решение. Он решил перейти на другую работу и найти себя на тренерском поприще. Сейчас Иван — тренер вратарей», — прокомментировал «Чемпионату» решение о завершении Налимовым игровой карьеры его бывший агент Шуми Бабаев.

н. Богдан Якимов, 28 лет

Серьёзные проблемы со здоровьем гораздо раньше желаемого срока отправили на покой и нападающего Богдана Якимова. 28-летний форвард испытывал медицинские осложнения на протяжении большей части своей карьеры, но окончательно Якимова добил рецидив травмы спины, случившийся с форвардом в ходе прошлого межсезонья. Будучи игроком московского «Динамо», на предсезонке Богдан почувствовал возвращение болей в спине, которые так и не дали нападающему провести ни одного матча в прошлом сезоне.

В конце декабря бело-голубые вывели хоккеиста из списка травмированных, но, как только наступал момент перехода в основную группу и повышались нагрузки — боль возвращалась. В итоге спина так и не дала Якимову возможность провести хотя бы один матч в минувшем сезоне.

Якимов становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в 2014 году. В его карьере значится один матч в составе клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». За московское «Динамо» в регулярном чемпионате-2021/2022 КХЛ он провёл 19 матчей, в которых набрал шесть очков — забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

з. Сами Лепистё, 38 лет

В КХЛ финский защитник выступал с 2012 по 2021 год. Лепистё поиграл за «Локомотив», «Лев», «Автомобилист», «Салават Юлаев» и «Йокерит». Сами стал одним из лучших защитников-бомбардиров финского клуба. Всего в КХЛ Лепистё провёл 466 встреч в регулярных чемпионатах и набрал 215 баллов: забросил 54 шайбы и отдал 161 результативную передачу.

После ухода из «Йокерита» финский ветеран провёл один сезон в шведском «Лулео», а последней командой в карьере хоккеиста стал швейцарский «Лангнау Тайгерс». Лепистё не собирался уходить из хоккея, несмотря на свой солидный возраст для этого вида спорта. В начале июня финн решил вернуться н родину и подписал контракт с клубом ХИФК. Но в ходе проведения медицинского обследования в межсезонье у 38-летнего игрока выявили проблемы с сердцем, не позволившие Сами продолжать выступать.

Сами Лепистё Фото: Pascal Muller/Zuma/ТАСС

«После дальнейших исследований играть больше не рекомендовалось. Риск небольшой, но всё же есть. Моя страсть к игре была сильна, и я хотел бы быть частью команды, но, конечно, здоровье всегда на первом месте», — приводит слова Лепистё официальный сайт финского клуба ХИФК.

з. Георгий Мишарин, 38 лет

Многоопытный защитник выступал в КХЛ на протяжении всех 15 сезонов существования лиги. Последней командой в карьере хоккеиста стало нижегородское «Торпедо», за которое Георгий выступал с сезона-2019/2020. У Мишарина была хоккейная мечта доиграть до юбилея в 1000 матчей за карьеру, которая покорилась всего 16 игрокам в истории советского и российского хоккея, но реализовать намеченную цель у него не получилось.

В межсезонье 38-летний хоккеист не получил предложения от «Торпедо» о продлении контракта, в результате чего он был вынужден перебраться на тренерскую работу, завершив игровую карьеру на отметке в 958 матчей на высшем уровне в чемпионатах страны. Этот показатель является 27-м за всю историю советского и российского хоккея. Сейчас Мишарин входит в тренерский штаб клуба ВХЛ «Горняк-УГМК».

P. S. н. Михаил Глухов, 35 лет

35-летний нападающий выступал в «Ак Барсе» с 2014 по 2023 год. В КХЛ Глухов провёл 663 матча и набрал 155 (69+86) очков. Он также выступал за «Ладу», «Атлант», «Амур». В 2018 году Глухов выиграл Кубок Гагарина с казанским клубом. Из-за проблем со здоровьем Михаил не смог помочь «Ак Барсу» в минувшем плей-офф.

После завершения сезона «Ак Барс» не продлил контракт с хоккеистом, и ходил разговор о возможном возвращении Михаила в «Ладу», в составе которой он выступал в КХЛ в сезоне-2008/2009. Однако сам нападающий отказался от этого варианта, так как здоровье не позволяло ему продолжать карьеру. Официально Глухов ещё сообщал о решении завершить карьеру, но за него это уже сделали некоторые СМИ. Ожидается, что форвард продолжит деятельность в хоккее, получив работу в «Ак Барсе».