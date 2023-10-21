Главный тренер «Тампа-Бэй» Купер высказался о противостоянии с «Торонто»

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс». Команды встречались в последних двух розыгрышах Кубка Стэнли. В прошлом сезоне-2022/2023 победу в первом раунде одержали «кленовые листья».

«Я действительно думаю, что между нами существует противостояние, потому что, когда вы играете против друг друга в плей-офф несколько лет подряд, в обеих командах зарождается небольшой огонь. Для нас это лето определенно было долгим, а для них — немного короче.

Две команды хотят вернуться туда, где они были. И с командами в дивизионе, которые преследуют нас, эти игры становятся ещё более значимыми. Каждый раз, когда «Торонто» и «Тампа» встречаются, получается весёлая игра, и предстоящий матч не должен стать исключением», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.