Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Тампа-Бэй» Купер высказался о противостоянии с «Торонто»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Купер высказался о противостоянии с «Торонто»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс». Команды встречались в последних двух розыгрышах Кубка Стэнли. В прошлом сезоне-2022/2023 победу в первом раунде одержали «кленовые листья».

«Я действительно думаю, что между нами существует противостояние, потому что, когда вы играете против друг друга в плей-офф несколько лет подряд, в обеих командах зарождается небольшой огонь. Для нас это лето определенно было долгим, а для них — немного короче.

Две команды хотят вернуться туда, где они были. И с командами в дивизионе, которые преследуют нас, эти игры становятся ещё более значимыми. Каждый раз, когда «Торонто» и «Тампа» встречаются, получается весёлая игра, и предстоящий матч не должен стать исключением», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Материалы по теме
122 минуты штрафа за один эпизод! В НХЛ устроили олдскульное массовое побоище
122 минуты штрафа за один эпизод! В НХЛ устроили олдскульное массовое побоище
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android