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«Этого делать я не буду точно». Мартемьянов отказался отвечать на вопрос журналиста

«Этого делать я не буду точно». Мартемьянов отказался отвечать на вопрос журналиста
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (2:4).

«Учитывая, что третий матч подряд на выезде играем, маленько не хватило свежести и концентрации. Всё-таки по движению сегодня намного лучше выглядело «Торпедо». Но нелепые удаления приводят к такому результату. А так, хороший матч, обе команды хотели выиграть. Накал борьбы также был хороший», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Кроме того, главный тренер «Амура» отказался отвечать на вопрос журналиста.

— Вы говорили, что не очень были довольны тем, как команда выполнила игровое задание. Может быть, какие-нибудь элементы приоткроете, секреты? — Спросил журналист.
— Ну, вот этого делать я не буду точно. Конечно, нет. Нам ещё дальше играть (смеётся), — ответил Мартемьянов.

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