Игрок «Торпедо» Атанасов отдал потрясающий голевой пас не глядя между ног спиной к воротам

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов отдал эффектную голевую передачу в матче с «Амуром».

На старте встречи нижегородская команда проводила атаку в зону хабаровчан. Защитник «Торпедо» Даниил Бокун получил шайбу на синей линии и отдал резкую передачу на левый фланг на нападающего Василия Атанасова. Форвард, стоя спиной к воротам, в касание, не глядя, пасом между ног перевёл шайбу на противоположный фланг, откуда Максим Летунов протолкнул её за спину голкиперу Дмитрию Лозебникову.

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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Амуром». Победу в напряжённой борьбе одержали подопечные Игоря Ларионова со счётом 4:2.