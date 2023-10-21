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Ларионов отказался комментировать возможные ограничения на выезд российских хоккеистов

Ларионов отказался комментировать возможные ограничения на выезд российских хоккеистов
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы в матче с «Амуром» (4:2) отказался отвечать на вопрос о возможных ограничениях на выезд талантливых российских хоккеистов за рубеж. Ранее президент России Владимир Путин потребовал разобраться с «дельцами» от хоккея, которые уводят за границу юных хоккеистов.

«Это, наверное, дискуссия не сегодняшней пресс-конференции. У меня есть ответы на это, да. Но, я думаю, мы сейчас затянем ещё минут на 40. Я понимаю, о чём вы говорите. Видел пресс-конференцию, видел слова, видел реакцию экспертов и людей от хоккея. У каждого есть своё мнение. И у меня оно тоже есть. И в этом плане я бы хотел сейчас не комментировать, потому что это займёт у нас слишком много времени», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Отметим, что к моменту этого вопроса главный тренер «Торпедо» отвечал на вопросы примерно 20 минут.

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