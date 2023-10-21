Вратарь «Калгари» не стал отвечать на вопрос о буллите Кузнецова после пропущенного гола

Вратарь «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём отказался отвечать на вопрос о буллите российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Форвард в своей классической медленной манере переиграл голкипера «огоньков», чем вызвал его недовольство.
На вопрос, устраивает ли его подход Кузнецова к исполнению буллита, Маркстрём пожал плечами.
«Я с нетерпением жду следующего матча», — сказал он только для того, чтобы повторить свой ответ, когда ему задали дополнительный вопрос о серии буллитов в целом», — сообщает Sportsnet.
Посмотреть видео можно на сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Российский форвард известен своим стилем, когда он медленно сближается с вратарём, контролируя шайбу, и выжидает нужное движение вратаря, чтобы нанести точный бросок. Кузнецов неоднократно был раскритикован за такую манеру реализации штрафных бросков.