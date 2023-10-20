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«Надеюсь, кто-то остановит Кузнецова трижды подряд». Вратарь «Калгари» — о буллите Евгения

«Надеюсь, кто-то остановит Кузнецова трижды подряд». Вратарь «Калгари» — о буллите Евгения
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Голкипер «Калгари Флэймз» Даниэль Владарж поделился мнением о стиле исполнения буллитов российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым. Форвард в своей классической манере пробил одноклубника Владаржа Якоба Маркстрёма.

«Он может это исполнять — очевидно, что для вратаря это тяжело, это больше всего похоже на игры разума. Я думаю, Марки сделал всё, что мог.

Очевидно, что Кузнецов — топовый снайпер. Это его приём, и он знает, как его сделать. Я просто надеюсь, что кто-нибудь остановит его три раза подряд, чтобы он больше так не делал», — приводит слова Владаржа Sportsnet.

Российский форвард известен своим стилем, когда он медленно сближается с вратарём, контролируя шайбу, и выжидает нужное движение вратаря, чтобы нанести точный бросок. Кузнецов неоднократно был раскритикован за такую манеру реализации штрафных бросков.

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