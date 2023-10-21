Защитник «Салавата» дал прогноз на бои россиян Махачева, Чимаева и Анкалаева на UFC 294

Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов в своём телеграм-канале дал прогноз на бои российских спортсменов в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби.

«Кто сегодня смотрит UFC? За кого болеете и какие прогнозы?

Я думаю, сегодня свои бои заберут Махачев, Чимаев и Анкалаев. Болеем за наших», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 21 октября, Хамзат Чимаев проведёт бой с Камару Усманом, Магомед Анкалаев сразится с Джонни Уокером. В главном поединке дня Ислам Махачев сразится с Александром Волкановски. У россиянина был запланирован бой с Чарльзом Оливейрой, но бразилец получил серьёзное рассечение брови в одном из спаррингов прямо перед встречей и принял решение сняться. Австралиец выйдет на коротком уведомлении.