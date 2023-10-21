Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Салавата» дал прогноз на бои россиян Махачева, Чимаева и Анкалаева на UFC 294

Защитник «Салавата» дал прогноз на бои россиян Махачева, Чимаева и Анкалаева на UFC 294
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов в своём телеграм-канале дал прогноз на бои российских спортсменов в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби.

«Кто сегодня смотрит UFC? За кого болеете и какие прогнозы?

Я думаю, сегодня свои бои заберут Махачев, Чимаев и Анкалаев. Болеем за наших», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 21 октября, Хамзат Чимаев проведёт бой с Камару Усманом, Магомед Анкалаев сразится с Джонни Уокером. В главном поединке дня Ислам Махачев сразится с Александром Волкановски. У россиянина был запланирован бой с Чарльзом Оливейрой, но бразилец получил серьёзное рассечение брови в одном из спаррингов прямо перед встречей и принял решение сняться. Австралиец выйдет на коротком уведомлении.

Материалы по теме
Видео
«Салават» на последней минуте вырвал победу у «Северстали», выиграв пятый матч подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android