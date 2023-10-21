«Чтоб из Нижнекамска не уезжали». Р. Ротенберг о законе-запрете на выезд игроков из России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после сухого поражения в матче с «Нефтехимиком» (0:2) ответил на вопрос о возможных ограничениях на выезд талантливых российских хоккеистов за рубеж. Ранее президент России Владимир Путин потребовал разобраться с «дельцами» от хоккея, которые уводят за границу юных хоккеистов.

«Вы знаете, очень важно создавать условия для детишек России — в Нижнекамске, например. Такие условия, чтобы из Нижнекамска не уезжали. Мы же говорим про ребят совсем маленьких — 10-11-летние ребята, когда ещё родители решают. Я знаю случаи, когда целая команда из наших регионов перевозится за границу. Как это происходит? Это работа агентов — с родителями в первую очередь. Они приезжают к родителям — я знаю несколько игроков — не буду называть фамилии, — где агенты приезжают, выдают путёвки. Родителям. Маме или отцу. Или просто находят деньги, чтобы заплатить родителям. Это проблема всего нашего хоккея. И надо вместе с этим бороться, чтобы эти родители, которые решают судьбу детей, оставляли игроков — своих детей — в России. Это мы говорим про самых маленьких ребят. Поэтому здесь мы говорим даже не о 16-17-летних, а о 10-11-летних. И мы должны делать всё, чтобы создать условия в Нижнекамске, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге — во всех городах, — чтобы родители оставляли детей в России. Будем вместе над этим работать.

Надо делать всё, чтобы такие агенты не ездили с мешком денег по стране и не раздавали эти деньги родителям, которые иногда принимают неправильные решения. А потом ребята заканчивают карьеру. Так уже много раз произошло. Есть много примеров, когда увозили игроков в США, Канаду, другие страны. И они просто заканчивали играть в хоккей. Это недопустимо. Поэтому сейчас нужно делать всё возможное, чтобы образовать и родителей, и нашу программу развития, и общение с родителями, обратную связь с ними. Мы над этим работаем в Санкт-Петербурге. И я думаю, что здесь, в Нижнекамске, руководство на это тоже обращает огромное внимание. Все вместе будем работать и исключать такие проблемы нашего хоккея», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Отметим, что ряд известных российских хоккеистов уезжали в Северную Америку в раннем возрасте. Например, Михаил Сергачёв, один из самых высокооплачиваемых защитников НХЛ, переехал в США в 17-летнем возрасте. Одно из открытий нынешнего сезона Павел Минтюков прошёл нижние лиги Северной Америки и в нынешнем сезоне дебютировал в НХЛ.