В юниорской лиге Канады состоялась яркая драка вратарей

В юниорской саскачеванской лиге SJHL произошла ярчайшая драка двух голкиперов.

В одном из эпизодов встречи вратари скинули перчатки, отбросили клюшки и шлемы и устроили поединок. Один из голкиперов нанёс удар сопернику, затем ещё один — и в этот момент другой вратарь первым же ударом попал оппоненту прямо в лицо. Пострадавший хоккеист потерял равновесие и упал, после чего голкиперы вновь обменялись мощными ударами в голову.

В этот момент судьи кинулись разнимать вратарей — тот, что снёс своего соперника с ног, накинулся на него. Его одноклубники оценили бойцовские навыки своего стража ворот, начав активно стучать клюшками по льду. После этого победитель поднялся со льда и, заводя болельщиков, сразу ушёл в раздевалку.

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