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«Ванкувер» активировал Михеева из резервного списка травмированных

«Ванкувер» активировал Михеева из резервного списка травмированных
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Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин заявил, что клуб активировал из резервного списка травмированных российского нападающего Илью Михеева, сообщили «Кэнакс» на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Это означает, что 29-летний хоккеист, ранее перенесший операцию на колене. может вернуться на лёд.

В этом сезоне Михеев ещё не играл за «Ванкувер». Форвард проводит свой второй сезон за «Кэнакс». Он перешёл в команду из «Торонто Мэйпл Лифс» в июле 2022 года, подписав четырёхлетний контракт. В прошлом сезоне Михеев сыграл 46 матчей, набрал 28 (13+15) очков и заработал две минуты штрафа.

Всего за карьеру в НХЛ россиянин провёл 192 встечи регулярного чемпионата. В них он набрал 100 (49+51) очков и 38 штрафных минут. В плей-офф Михеев выходил на лёд в 19 матчах, заработал 4 (2+2) очка и шесть минут штрафа.

«Ванкувер» занимает шестое место в Западной конференции. На счету команды четыре очка после четырёх матчей.

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