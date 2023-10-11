Подколзин вновь отправлен в фарм-клуб «Ванкувера», Михеев занимался на льду

«Ванкувер Кэнакс» вновь отправил российского нападающего Василия Подколзина в команду АХЛ «Абботсфорд Кэнакс», сообщает журналист Бен Кузма в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, накануне «косатки» опубликовали состав клуба, в котором Подколзин значился в составе основной команды. В прошлом сезоне Подколзин провёл в НХЛ 39 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков. Также на его счету 28 встреч за «Абботсфорд Кэнакс» в АХЛ. В них он набрал 18 (7+11) очков.

Кроме этого, российский форвард «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев занимался на льду. Напомним, ранее появилась информация, что нападающий оправился от операции на колене, но пропустит старт регулярки Национальной хоккейной лиги. В прошлом розыгрыше регулярного сезона россиянин принял участие в 46 матчах и набрал 28 (13+15) очков.