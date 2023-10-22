«Монреаль» реализовал удаление Овечкина, открыв счёт в матче с «Вашингтоном»

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Монреаль» открыл счёт, реализовав удаление российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Гол в свой актив записал Шон Монахан.
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Напомним, «Монреаль» за первые три матча сезона одержал одну победу и потерпел два поражения. На счету «Вашингтона» также два поражения и одна победа.
«Монреаль» на данный момент занимает 14-е место Восточной конференции НХЛ. «Вашингтон» занимает 15-е место.