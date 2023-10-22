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Гол Андрея Кузьменко стал победным для «Ванкувера» в матче с «Флоридой»

Гол Андрея Кузьменко стал победным для «Ванкувера» в матче с «Флоридой»
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» проиграла «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:5. Игра проходила на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе.

Голы у хозяев забили Александр Барков и Сэм Райнхарт (дважды). У гостей отличились Куинн Хьюз, Карсон Суси, Элиас Петтерссон, россиянин Андрей Кузьменко и Брок Бёзер в пустые ворота. Кузьменко также стал одним из ассистентов вместе с соотечественником Ильёй Михеевым при взятии ворот Петтерссоном.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы. Он провёл на площадке 59 минут 8 секунд. Его процент отражённых бросков составил .867 (26 из 30). Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов отыграл 19 минут 44 секунды. Он заработал две минуты штрафа, провёл три силовых приёма и заработал «+1» по системе «плюс-минус».

На счету российского нападающего «Ванкувера» Кузьменко 15 минут 56 секунд на льду, один бросок и показатель полезности «+1». Михеев сыграл 13 минут 3 секунды. Он сделал четыре броска и закончил матч с 50-процентным показателем выигранных вбрасываний и «0» по системе «плюс-минус».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хьюз (Миллер, Петтерссон) – 11:09 (pp)     1:1 Барков – 11:29     1:2 Суси (Гарланд) – 30:41 (pp)     1:3 Петтерссон (Кузьменко, Михеев) – 31:15     2:3 Райнхарт (Родригес, Барков) – 46:10     3:3 Райнхарт (Родригес, Махура) – 54:01     3:4 Кузьменко (Ди Джузеппе, Миллер) – 55:03     3:5 Бёзер – 57:50    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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