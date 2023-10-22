Гол Андрея Кузьменко стал победным для «Ванкувера» в матче с «Флоридой»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» проиграла «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:5. Игра проходила на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе.
Голы у хозяев забили Александр Барков и Сэм Райнхарт (дважды). У гостей отличились Куинн Хьюз, Карсон Суси, Элиас Петтерссон, россиянин Андрей Кузьменко и Брок Бёзер в пустые ворота. Кузьменко также стал одним из ассистентов вместе с соотечественником Ильёй Михеевым при взятии ворот Петтерссоном.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы. Он провёл на площадке 59 минут 8 секунд. Его процент отражённых бросков составил .867 (26 из 30). Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов отыграл 19 минут 44 секунды. Он заработал две минуты штрафа, провёл три силовых приёма и заработал «+1» по системе «плюс-минус».
На счету российского нападающего «Ванкувера» Кузьменко 15 минут 56 секунд на льду, один бросок и показатель полезности «+1». Михеев сыграл 13 минут 3 секунды. Он сделал четыре броска и закончил матч с 50-процентным показателем выигранных вбрасываний и «0» по системе «плюс-минус».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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