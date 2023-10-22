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Гол Наместникова в меньшинстве помог «Виннипегу» одержать волевую победу над «Эдмонтоном»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Виннипегом». Волевую победу в матче одержали «Джетс» со счётом 3:2 в овертайме.

«Эдмонтон» забил два гола уже к седьмой минуте матча, по две передачи на свой счёт записали суперзвёзды «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. «Виннипегу» удалось отыграться, один из голов в меньшинстве забил российский нападающий Владислав Наместников. Победу гостям в овертайме принёс Марк Шайфли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Лос-Анджелес» на своей площадке принимал «Бостон». Игра закончилась победой «Брюинз» со счётом 4:2.

Дублем и передачей отметился капитан «Бостона» Брэд Маршан. Заброшенная шайба и две результативные передачи на счету Давида Пастрняка.