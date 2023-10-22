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Гол Наместникова в меньшинстве помог «Виннипегу» одержать волевую победу над «Эдмонтоном»

Гол Наместникова в меньшинстве помог «Виннипегу» одержать волевую победу над «Эдмонтоном»
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Виннипегом». Волевую победу в матче одержали «Джетс» со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 01:25     2:0 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 06:11 (pp)     2:1 Моррисси (Демело, Бэррон) – 10:18 (pp)     2:2 Наместников (Иафалло) – 38:21 (sh)     2:3 Шайфли (Моррисси, Коннор) – 63:53    

«Эдмонтон» забил два гола уже к седьмой минуте матча, по две передачи на свой счёт записали суперзвёзды «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. «Виннипегу» удалось отыграться, один из голов в меньшинстве забил российский нападающий Владислав Наместников. Победу гостям в овертайме принёс Марк Шайфли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Лос-Анджелес» на своей площадке принимал «Бостон». Игра закончилась победой «Брюинз» со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Маршан, ван Римсдайк) – 13:10 (pp)     1:1 Лаферрье (Дюбуа, Фиала) – 26:28     1:2 Гики (Лучич, Форборт) – 34:45     1:3 Маршан (Пастрняк, Форборт) – 35:33     1:4 Маршан (Пастрняк, Заха) – 57:48     2:4 Грундстрём (Рой, Льюис) – 58:49 (pp)    

Дублем и передачей отметился капитан «Бостона» Брэд Маршан. Заброшенная шайба и две результативные передачи на счету Давида Пастрняка.

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