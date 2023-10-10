98 вопросов к новому сезону НХЛ

Уже этой ночью игрой «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» начнётся новый регулярный сезон главной хоккейной лиги мира. Чтобы вам было легче следить за НХЛ, тезисно выделяем самые важные вопросы нового сезона:

100. Что будет кидать Джон Торторелла в раздевалке «Филадельфии» — клюшки, мусорные баки или что-то потяжелее?

99. Увидим ли мы в «Анахайме» русскую пару Павел Минтюков — Илья Любушкин, где разрушитель будет страховать нашу новую атакующую надежду?

98. Какой из безумных прогнозов про Коннора Бедарда окажется ближе к истине — 50 голов, 100 очков, выход «Чикаго» в плей-офф в первом же сезоне?

97. Сколько раз в НХЛ вспомнят про «Аризону» не в контексте её переезда и посещаемости?

96. «Виннипег», сохранивший Шайфли, Хеллебайка и получивший летом инъекцию классной молодёжи — теневой фаворит нынешнего Запада?

95. Уволят ли в НХЛ ещё кого-нибудь после подкаста Биссоннетта и Уитни? Может, хотя бы отстранят?

94. Будет ли третий наш энхаэловец, который последует тренду Задорова и Сергачёва на громкие интервью не о хоккее?

Никита Задоров Фото: Zuma/TASS

93. «Сан-Хосе» без Эрика Карлссона — это главный претендент на первый номер драфта-2024?

92. Успеет ли Дмитрий Воронков в календарном 2023-м закуситься ещё с каким-нибудь вратарём или уедет в аренду в Казань?

91. Как проявит себя «Коламбус» с главным тренером, который ещё месяц назад не мог представить, что он будет главным тренером?

90. Будут ли новости вокруг Валерия Ничушкина связаны только и исключительно с его игрой в хоккей?

89. Шон Кутюрье не играл в хоккей с 18 декабря 2021-го — с каким настроением обладатель «Селке» вернётся в НХЛ?

88. Сколько раз за сезон существование Александра Овечкина будет раздражать Доминика Гашека?

87. Сможет ли «Монреаль» сыграть так, чтобы выгодно обменять кого-то из своих многочисленных форвардов на плохих контрактах?

86. Выбьет ли кто-то из несладкой парочки Лафреньера и Какко хотя бы 50 очков?

84. Рядом с Натаном Маккинноном может заиграть любой — или карьера Джонатана Друена в НХЛ окончательно закончилась?

Натан Маккиннон Фото: Zuma/TASS

83. Осознают ли в «Эдмонтоне», что игроки их нижних звеньев не так уж плохи, чтобы играть больше, чем пять минут за матч?

82. Защита «Сент-Луиса» — это сильные и играющие системно игроки (как в позапрошлом сезоне) или люди, которые как будто впервые увидели друг друга (как в прошлом году)?

81. Придётся ли «Нью-Джерси» задумываться об обмене вратаря по ходу сезона или дуэт Ванечек – Шмид посрамит скептиков?

80. Будет ли в сезоне момент, когда Григорий Денисенко сможет ворваться на не самый впечатляющий левый фланг атаки «Вегаса»?

79. Чего в новом сезоне хочет «Калгари», застрявший в идеальной полупозиции?

78. Напомнит ли пропустивший половину прошлого сезона Юрай Слафковски, что он вообще-то первый номер драфта?

77. Станет ли Владимир Тарасенко тащить звено на себе после того, как у «Оттавы» начались огромные проблемы с центрами?

76. Кто теперь главный фаворит на «Селке Трофи» после того, как Патрис Бержерон завершил карьеру?

75. Сможет ли Марко Росси вырасти в элитного центра, который поможет «Миннесоте» сохранить в клубе Кирилла Капризова?

74. Перехватит ли Клейтон Келлер из «Аризоны» (86 очков в прошлом сезоне) статус самой недооценённой звезды НХЛ у Александра Баркова?

73. Напомнит ли Яков Тренин в «Нэшвилле» о том, что пару лет назад он играл в лучшем третьем звене всей лиги?

72. Вспомнит ли Патрик Лайне, что его называли «финским Овечкиным», и оправдает ли это высокое звание?

71. Сыграет ли слегка обновлённый «Ванкувер» так, чтобы Элиас Петтерссон захотел остаться в Канаде надолго?

70. Заиграет ли при новом тренере Евгений Кузнецов так, как в лучшие годы — или дело уже не совсем в тренере?

Евгений Кузнецов Фото: Zuma/TASS

69. Найдутся ли в лиге оригиналы, которые захотят носить две этих цифры на спине?

68. Как далеко зайдёт «Сиэтл», если их вратари будут отражать более 90% бросков?

67. Если укрепление защиты ветеранами не поможет «Баффало» и сейчас пройти в плей-офф, то кто тогда поможет?

66. Научилась ли лига хоть как-то читать убойное большинство «Эдмонтона»?

65. Зажжёт ли Тейлор Холл в звене с Бедардом так, как он делал это в тройке с Нико Хиширом (92 очка и приз MVP)?

64. Увидим ли мы наконец полноценный регулярный сезон от Ильи Михеева без травм?

63. Если «Детройт» вдруг снова не выйдет в плей-офф, станет ли это началом конца всеобщей веры в талант Стива Айзермана?

62. Прочитаем ли мы за сезон более трёх новостей о Дмитрии Куликове?

61. Продолжит ли звено Скиннер — Томпсон — Так делать больше всех красивых голов в НХЛ?

60. Докажет ли Илья Самсонов, что не зря проводил это лето в арбитражных спорах с «Торонто»?

Илья Самсонов Фото: Zuma/TASS

59. Что окажется важнее для «Лос-Анджелеса»: ещё один крутой оборонительный форвард в лице Дюбуа или упущенная глубина состава?

58. Хватит ли звёздной обороны «Бостона» для того, чтобы клуб сохранял свой статус претендента на чемпионство?

57. Укрепит ли Евгений Дадонов свой статус идеального вингера для звёздного центра и зажжёт ли рядом с кем-то из звёзд «Далласа»?

56. Сможет ли «Коламбус» избежать лавины травм в третьем подряд сезоне?

55. Будут ли вратари НХЛ отражать чуть больше бросков или 9:8 снова перестанет быть необычным счётом?

54. Может, проблему «Бостона» с центрами решат парни моложе 23 лет из системы?

53. Ставка «Тампы» на характер и жёсткость вместо класса и креатива сработает при старении лидеров?

52. Сможет ли Мэтт Дюшейн засунуть своё эго подальше и стать необходимой частью для нового шага «Далласа»?

51. Станет ли «Детройт» со своими четырьмя равными тройками восточным «Сиэтлом»?

50. Проведёт ли Иван Мирошниченко хотя бы один матч за основу и выйдет ли в тройке с Овечкиным?

Иван Мирошниченко Фото: Zuma/TASS

49. Помогут ли игроки на однолетних контрактах исполнить «Торонто» свою главную мечту?

48. Какая звезда станет новой жертвой убойного хита Джейкоба Трубы?

47. Чей пример окажется более правильным — «Оттавы», которая сразу же даёт молодым большие деньги, или торговавшегося за каждый доллар «Анахайма»?

46. Шейн Райт сильно возмущался после того, как не стал первым номером драфта — докажет ли он на деле всем, что в него не верили зря?

45. Кто из наших игроков из АХЛ по ходу сезона вернётся домой и расскажет о несправедливом отношении к себе?

44. Будет ли новый владелец «Оттавы» терпеть очередную неудачу от Ди Джея Смита, который давно называется основным претендентом на тренерскую отставку?

43. Что для НХЛ окажется важнее — держать ровный уровень лиги или искать 33-ю команду в погоне за потенциально миллиардным вступительным взносом?

42. Сможет ли Илья Сорокин стать для «Айлендерс» тем человеком, что будет претендовать на приз MVP сезона?

Илья Сорокин Фото: Zuma/TASS

40. Сможет ли «Нэшвилл», который почти всю жизнь играл от обороны и развивал защитников, заиграть ярко и в атаку?

39. Возобновится ли посреди сезона эксперимент с переводом Павла Бучневича на позицию центра?

38. Найдёт ли в «Вашингтоне» Спенсер Карбери общий язык с суперветеранами, которые лишь чуть моложе его?

37. Получит ли на дедлайне кто-то из наших игроков — например, Александр Барабанов — шанс перейти в чемпионскую команду?

36. Окажется ли Райлли Смит достаточно крутым, чтобы создать «химию» с Малкиным во втором звене «Питтсбурга»?

35. Докажет ли Иван Барбашёв, что «Вегас» не зря отдавал своего суперветерана Смита ради ярко проявившего себя в плей-офф русского?

34. «Питтсбург» по ходу сезона провернёт ещё пару обменов или масштабной перестройки летом было достаточно?

33. Как «Миннесота» будет исправлять то, что видимым потолком нынешнего состава кажется очередной вылет в первом раунде?

32. Как Артемий Панарин начнёт сезон без второго звёздного вингера в звене и быстро ли его вернут к Мике Зибанеджаду?

Артемий Панарин Фото: Zuma/TASS

31. Вернётся ли высокооплачиваемый Джек Кэмпбелл на тот уровень игры, который «Эдмонтон» в прошлом сезоне не видел?

30. Помогут ли летние путешествия увидевшего 15 стран Андрея Кузьменко увеличить ему свою результативность?

29. Покажет ли Натан Маккиннон, что не просто так получит $ 16,5 млн зарплаты в этом сезоне?

28. Чинахов, Аскаров, Мухамадуллин, Подколзин — кто из наших первораундников последнего времени первым выйдет на лидирующие позиции?

27. В плей-офф мы продолжим видеть то же атакующее безумие, что и в регулярке?

26. Заметили ли вы, что пункт №41 пропущен? А 85-й? Отлично! Значит, вы все ещё читаете эти вопросы.

25. Сможет ли Мэттью Ткачук довести число своих успешных провокаций до количества набранных в сезоне очков?

24. Останется ли Давид Пастрняк суперснайпером после потери звёздного окружения?

23. Сможет ли Андрей Свечников после травмы наконец-то перевалить за отметку в 30 шайб?

22. Настанет ли момент, когда кажущийся вечным Джон Купер устанет от работы в «Тампе»?

21. В какую команду в итоге доедет Патрик Кейн?

20. А вдруг он вообще не сыграет в этом сезоне НХЛ?

19. Сколько раз за сезон все обсудят обновлённую причёску Панарина?

18. Перестанет ли «Каролина» наносить броски ради бросков и заиграет чуть более умно?

17. Даст ли Питер Лавиолетт звёздам «Рейнджерс» той жёсткости, которой не хватило им в плей-офф?

16. Наберёт ли Эрик Карлссон или ещё кто-то из защитников 100 очков или больше?

15. Сколько вообще игроков наберёт больше 100 очков за сезон в сверхатакующей лиге?

14. Плей-оффная хандра Капризова — это цепочка совпадений или всё-таки не случайность?

13. Плей-оффная хандра Панарина — это цепочка совпадений или всё-таки не случайность?

12. Увидим ли мы резкое старение Овечкина? Или Кросби? Или Джо Павелски?

11. А как «Тампа» собирается проводить два месяца регулярки, не найдя даже временной замены Василевскому?

10. Сможет ли Малкин впервые почти за 15 лет провести два полных регулярных сезона подряд?

Евгений Малкин Фото: Zuma/TASS

9. Никита Кучеров перевалит за свои сто очков буднично или заставит постоянно говорить о себе?

8. Как сыграет звено Овечкин — Бекстрём — Оши с совокупным возрастом в 109 лет?

7. Будет ли «Флориду» на старте трясти так, как и многих других проигравших в финале?

6. «Колдер» уже заранее отдали Бедарду или кто-нибудь смелый попытается отнять?

5. Какой тактический тренд неожиданно для всех станет модным в этом году?

4. Продолжится ли серия русских обладателей Кубка Стэнли?

3. А может быть, в чемпионской команде будет больше одного нашего игрока?

2. Снова больше 40? Может, замахнуться на 50? Вы поняли, про кого это.

Александр Овечкин Фото: Zuma/TASS

1. Появились ли у этого «Вегаса» за лето слабые места?