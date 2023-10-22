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Макдэвид не доиграл матч с «Виннипегом» и уехал в раздевалку, держась за бок

Макдэвид не доиграл матч с «Виннипегом» и уехал в раздевалку, держась за бок
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Виннипегом». Волевую победу в матче одержали «Джетс» со счётом 3:2 в овертайме.

«Эдмонтон» забил два гола уже к седьмой минуте матча, по две передачи на свой счёт записали суперзвёзды «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Однако капитан «Эдмонтона» не смог доиграть матч. Макдэвид покинул площадку в конце третьего периода и уехал в раздевалку держась за левый бок.

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В текущем сезоне Макдэвид провёл пять матчей, в которых набрал восемь очков — забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. Участие капитана «Эдмонтона» в следующем матче с «Миннесотой» находится под вопросом.

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