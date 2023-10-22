Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Эдмонтона» оценил серьёзность травмы Макдэвида в матче с «Виннипегом»

Главный тренер «Эдмонтона» оценил серьёзность травмы Макдэвида в матче с «Виннипегом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт прокомментировал травму капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида. Нападающий не смог доиграть матч с «Виннипегом» (2:3 ОТ) и покинул площадку в конце третьего периода, держась за левый бок.

«Я ещё не вернулся в раздевалку, но я уверен, что завтра у нас будет какая-то информация. Со скамейки травма не показалась мне серьёзной, а больше было похоже на проблему с мышцами, чем на что-либо ещё. Посмотрим, завтра у меня будет дополнительная информация», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.

Макдэвид отметился двумя результативными передачами в первом периоде матча с «Виннипегом». В текущем сезоне Коннор провёл пять матчей, в которых набрал восемь очков — забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

Материалы по теме
Видео
Макдэвид не доиграл матч с «Виннипегом» и уехал в раздевалку, держась за бок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android