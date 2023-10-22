Защитник «Калгари» Андерссон дисквалифицирован на четыре игры за удар в голову Лайне

Защитник «Калгари Флэймз» Расмус Андерссон дисквалифицирован на четыре игры за удар локтем в голову нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Патрика Лайне. Андерссон лишён зарплаты в размере $ 94 791 за четырёхматчевую дисквалификацию.

Андерссон ударил в голову Лайне за секунду до финальной сирены при счёте 3:1 в пользу «Коламбуса». На защитника «Флеймз» сразу набросились хоккеисты «Коламбуса». Лайне остался лежать на льду, судьи после видеопросмотра выписали Андерссону большой и дисциплинарный до конца игры штрафы.

Ответный матч команды проведут 26 января 2024 года на площадке «Калгари».