Защитник «Калгари» Андерссон дисквалифицирован на четыре игры за удар в голову Лайне
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Защитник «Калгари Флэймз» Расмус Андерссон дисквалифицирован на четыре игры за удар локтем в голову нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Патрика Лайне. Андерссон лишён зарплаты в размере $ 94 791 за четырёхматчевую дисквалификацию.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2023, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Курали (Дэнфорт, Проворов) – 26:29 2:0 Дэнфорт (Рослович, Веренски) – 48:45 2:1 Линдхольм (Баклунд) – 50:37 (sh) 3:1 Веренски – 57:39
Андерссон ударил в голову Лайне за секунду до финальной сирены при счёте 3:1 в пользу «Коламбуса». На защитника «Флеймз» сразу набросились хоккеисты «Коламбуса». Лайне остался лежать на льду, судьи после видеопросмотра выписали Андерссону большой и дисциплинарный до конца игры штрафы.
Ответный матч команды проведут 26 января 2024 года на площадке «Калгари».
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