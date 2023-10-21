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«Вратарям не нравится такое». Нападающий «Калгари» — о стиле исполнения буллитов Кузнецова

«Вратарям не нравится такое». Нападающий «Калгари» — о стиле исполнения буллитов Кузнецова
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Шведский вратарь «Калгари Флэймз» Микаэль Баклунд поделился мнением о стиле исполнения буллитов российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым. Форвард в своей классической манере пробил одноклубника Владаржа Якоба Маркстрёма.

«Он не нарушил никаких правил. Но я слышал, как Марки (Якоб Маркстрём, вратарь «Калгари», которому Кузнецов забил. — Прим. «Чемпионата») говорил об этом — ему не нравится такой стиль. Так что голкиперам, вероятно, не нравится такое.

Но со стороны Кузнецов, придумав это, показал творческий подход. Хотя это медленно», — приводит слова Баклунда Sportsnet.

Российский форвард известен своим стилем, когда он медленно сближается с вратарём, контролируя шайбу, и выжидает нужное движение вратаря, чтобы нанести точный бросок. Кузнецов неоднократно был раскритикован за такую манеру реализации штрафных бросков.

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