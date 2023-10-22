«Этот «Спартак» напомнил мне советские времена». Борис Майоров – о лидерстве клуба в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров отреагировал на отличную игру красно-белых в КХЛ и их выход на первое место в общей таблице лиги.

«В некоторой степени переломным моментом в игре «Спартака» была красивая победа над ЦСКА. Даже в не результате дело, а в характере и в настрое команды. Этот «Спартак» напомнил мне советские времена. Очень красиво «Спартак» играл, видно хорошее взаимодействие, хорошее быстрое катание, почти с безошибочной игрой и в атаке, и в обороне.

Конечно, обязательно что-то пропустишь: то защитники ошибку допустят, то нападающие или вратарь. Но в целом всё хорошо. Потом уже пошла победа над разрекламированным «Торпедо», а дальше как по накатанной. И вот уже успех в игре с «Адмиралом» и восьмая победа подряд. Отмечу, что «Спартак» здорово укрепился, здесь надо отдать должное руководству», – сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.