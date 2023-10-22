Тамбиев — о поражении от «Спартака»: через такие игры победы должны прийти к команде

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев отреагировал на поражение в матче со «Спартаком» (3:4).

«Прежде всего, спасибо болельщикам – такая поддержка дорогого стоит. Что сказать по игре? По самоотдаче, по желанию у меня нет претензий к команде. Наступаем на одни и те же грабли. С такой командой нельзя удаляться, о чем мы говорили, надо работать до конца. Нас пока не хватает в этих компонентах, захлёстывают эмоции, получаем ненужные удаления, нелепые голы залетают – то от борта, то из-за ворот.

Ничего не поделаешь, эту удачу надо заработать, чтобы были победы. Через такие игры победы должны прийти к команде. Ребята отдавались полностью, у меня нет претензий. Ошибки – да, ошибались, но соперник был очень сильный. Команда старалась победить», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» потерпел шестое поражение подряд.