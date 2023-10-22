«Ак Барс» дома уверенно обыграл ХК ЦСКА, прервав победную серию армейцев

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В Казани завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На четвёртой минуте первого периода Дмитрий Яшкин с передачи Вадима Шипачёва открыл счёт в матче. За 14 секунд до конца первого периода Михаил Григоренко с передачи Никиты Нестерова восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте второго периода Александр Радулов с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва вновь вывел казанский клуб вперёд.

На шестой минуте третьего периода Кирилл Семёнов с передач Вячеслава Войнова и Семёна Терехова сделал счёт 3:1. В конце матча Артём Галимов установил окончательный счёт.

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После поражения ЦСКА прервал свою победную серию, которая составляла три матча.

В следующей встрече «Ак Барс» в Казани примет омский «Авангард». ЦСКА сыграет в гостях с «Адмиралом». Оба матча состоятся 24 октября.