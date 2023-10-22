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«Ак Барс» дома уверенно обыграл ХК ЦСКА, прервав победную серию армейцев

«Ак Барс» дома уверенно обыграл ХК ЦСКА, прервав победную серию армейцев
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В Казани завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На четвёртой минуте первого периода Дмитрий Яшкин с передачи Вадима Шипачёва открыл счёт в матче. За 14 секунд до конца первого периода Михаил Григоренко с передачи Никиты Нестерова восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте второго периода Александр Радулов с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва вновь вывел казанский клуб вперёд.

На шестой минуте третьего периода Кирилл Семёнов с передач Вячеслава Войнова и Семёна Терехова сделал счёт 3:1. В конце матча Артём Галимов установил окончательный счёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Яшкин (Шипачёв) – 03:45 (5x5)     1:1 Григоренко (Нестеров) – 19:46 (5x5)     2:1 А. Радулов (Войнов, Шипачёв) – 32:34 (5x4)     3:1 Семёнов (Войнов, Терехов) – 45:49 (5x5)     4:1 Галимов – 59:46 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

После поражения ЦСКА прервал свою победную серию, которая составляла три матча.

В следующей встрече «Ак Барс» в Казани примет омский «Авангард». ЦСКА сыграет в гостях с «Адмиралом». Оба матча состоятся 24 октября.

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