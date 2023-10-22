Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о победе над ЦСКА (4:1) и оценил игру вратаря казанцев Тимура Билялова.

«Мне кажется, игра получилась очень хорошей. Думаю, все получили удовольствие, потому что обе команды показывали хороший уровень, играли все с большим желанием, играли правильно и интересно. Я очень доволен ребятами, потому что они хорошо подготовились к матчу, сыграли по заданию и добились результата.

Тимур Билялов давно не играл, но сразу вышел в старте на игру против ЦСКА? Я думаю, он хорошо показал себя сегодня. Иногда даже неплохо, когда сразу в такую «мясорубку» бросают. Человек, особенно спортсмен, всегда мобилизуется. Он уже был готов играть, мы разговаривали об этом. Считаю, он проявил себя с лучшей стороны.

Артур Ахтямов хорошо себя проявил в отсутствие Билялова, удастся ли его ещё увидеть в составе? Время покажет, не могу сейчас сказать.

Дмитрий Кателевский не смог продолжить игру после второго периода? Он получил удар, но пока ничего конкретного сказать не могу.

Перед матчем была церемония завершения карьеры Михаила Глухова, каким игроком его запомнил? Я должен сказать, что Миша – замечательный человек, преданный спортсмен, добросовестный парень, никогда себя не жалел, всегда играл с большой отдачей. Я очень рад, что сегодня команда преподнесла ему такой хороший подарок. Я даже думал об этом перед игрой, хотелось, чтобы он порадовался за нас. Человек сделал очень много для команды, я уже не говорю о том, что он выигрывал с нами, он помогал и внутри команды. Сейчас он тоже принимает участие в работе с нами. Я надеюсь, что в перспективе он будет таким же хорошим тренером», — цитирует Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

В следующей встрече «Ак Барс» в Казани примет омский «Авангард». ЦСКА сыграет в гостях с «Адмиралом». Оба матча состоятся 24 октября.