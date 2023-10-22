Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил назначение Леонида Вайсфельда скаутом в «Питтсбург Пингвинз». Специалист подписал с «пингвинами» двухлетний контракт.

«Президент страны поднял тему дельцов в хоккее. Считаю, что она вполне актуальная – и касается не только агентов.

Как раз в день выступления президента появилась новость, что наш телекомментатор и «золотой свисток» Вайсфельд стал скаутом в НХЛ. Любопытное сочетание: с одной стороны, нужно работать на госканале, с другой – защищать КХЛ и судейство, с третьей – искать людей для клуба НХЛ. Честно скажу, такая дикость возможна только в нашем государстве, ведь одна должность противоречит другой, а вторая – третьей.

Так что не надо искать дельцов где-то в тени агентского корпуса – они на свету, совсем рядом», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.