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Кожевников: Панарин прошёл путь от хихикающего нарцисса до интересного, глубокого человека

Кожевников: Панарин прошёл путь от хихикающего нарцисса до интересного, глубокого человека
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о взрослении российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Для меня главное открытие — Артемий Панарин. Посмотрел в интернете его большое интервью — и был очень приятно удивлён. Артемий просто красавец!

За два-три года Панарин прошёл путь от хихикающего и всезнающего нарцисса до интересного, глубокого человека, гражданина нашей страны. То, что каждое лето он начал проводить в российской глубинке, на нашей природе, не могло не сказаться. Берёт с нас пример! Так вот эту энергию России Панарин почувствовал — и резко повзрослел. Уважаю!» — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, Панарин отметился дублем в сегодняшнем матче с «Сиэтлом» (4:1).

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