Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард системы «Вашингтона» Мирошниченко забил второй гол в сезоне АХЛ

Форвард системы «Вашингтона» Мирошниченко забил второй гол в сезоне АХЛ
Комментарии

Российский нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко забросил вторую шайбу в сезоне АХЛ. Фарм-клуб «столичных» «Херши Бэрс» одолел «Бриджпорт Айлендерс» со счётом 3:2 (ОТ). 19-летний нападающий открыл счёт в матче.

В общей сложности в сезоне-2023/2024 Американской хоккейной лиги хоккеист набрал 3 (2+1) очка в пяти матчах за фарм-клуб «Вашингтона».

Напомним, «Вашингтон» задрафтовал Мирошниченко под общим 20-м номером первого раунда в 2022 году. В мае нападающий покинул «Авангард» и заключил соглашение со «столичными» на три года.

Ранее Мирошниченко был признан лучшим игроком матча с «Провиденс Брюинз» (3:2) и в раздевалке надел голову медведя, поздравив партнёров по команде с победой.

Материалы по теме
Видео
Мирошниченко в раздевалке надел голову медведя — как лучший игрок матча АХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android