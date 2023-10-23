Форвард системы «Вашингтона» Мирошниченко забил второй гол в сезоне АХЛ

Российский нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко забросил вторую шайбу в сезоне АХЛ. Фарм-клуб «столичных» «Херши Бэрс» одолел «Бриджпорт Айлендерс» со счётом 3:2 (ОТ). 19-летний нападающий открыл счёт в матче.

В общей сложности в сезоне-2023/2024 Американской хоккейной лиги хоккеист набрал 3 (2+1) очка в пяти матчах за фарм-клуб «Вашингтона».

Напомним, «Вашингтон» задрафтовал Мирошниченко под общим 20-м номером первого раунда в 2022 году. В мае нападающий покинул «Авангард» и заключил соглашение со «столичными» на три года.

Ранее Мирошниченко был признан лучшим игроком матча с «Провиденс Брюинз» (3:2) и в раздевалке надел голову медведя, поздравив партнёров по команде с победой.