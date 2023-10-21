Мирошниченко в раздевалке надел голову медведя как лучший игрок матча АХЛ

В Американской хоккейной лиге сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата, в которых свою первую шайбу за карьеру в лиге забросил российский нападающий Иван Мирошниченко.

19-летний нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» помог «Херши Бэрс» в упорной встрече сломить сопротивление «Провиденс Брюинз» (3:2). Мирошниченко отличился за 26 секунд до конца второго периода, удачно сыграв на добивании. В раздевалке партнёры по команде признали россянина лучшим игроком матча. В «Херши» призом лучшему игроку является голова медведя. Мирошниченко надел голову медведя и поздравил партнёров по команде с победой.

Напомним, «Вашингтон» задрафтовал Мирошниченко под общим 20-м номером первого раунда в 2022 году. В мае нападающий покинул «Авангард» и заключил соглашение со «столичными» на три года.