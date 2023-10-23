Беспалов: по сравнению с КХЛ и ВХЛ во французской лиге очень много опасных моментов

Экс-вратарь команд Континентальной хоккейной лиги Никита Беспалов рассказал об игре за «Ниццу» во французской лиге и оценил жизнь в европейском городе.

«Если сравнивать с КХЛ, в нашей лиге больше всё на технику, когда люди держат шайбу и пытаются провести комбинации. Здесь же хоккей более открытый, без обороны, постоянно идут броски. По сравнению с КХЛ и Всероссийской хоккейной лигой очень много опасных моментов, площадки тут маленькие, из-за чего много бросков и высокие скорости. Учитывая, что выступает много иностранцев, особенно канадцев, много игроков бежит и бросает.

Клуб нам предоставил квартиру, от которой 15 минут пешком до моря и столько же времени пешком до дворца. Мы приехали сюда на машине, ей не пользуемся, оставили её на парковке у арены. Тут почти все жители ездят на велосипедах, а мы, видимо, более ленивы и передвигаемся на самокатах. На них можно доехать за семь минут как до арены, так и до моря в спокойном режиме. По достопримечательностям: с одной стороны море, с другой — горы, фонтаны, детские площадки, парки. Для семьи тут очень комфортная жизнь.

Когда дали первую квартиру, там обнаружились тараканы, однажды я поймал малюсенького клопа. Вообще, город тут загажен, надо ходить аккуратно, смотреть под ноги, поскольку можно наступить на фекалии, которые оставляют животные. Был бы я мэром, то навёл бы тут порядок», — цитирует Беспалова ТАСС.

В текущем сезоне 35-летний Беспалов сыграл 13 матчей, в которых одержал четыре победы с 89,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,61.