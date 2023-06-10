Экс-вратарь «Спартака» Беспалов подписал контракт с французской «Ниццей»

Российский вратарь Никита Беспалов подписал контракт с французской «Ниццей», сообщает пресс-служба команды. Сообщается, что соглашение с 35-летним вратарём рассчитано на один сезон.

Последние два года россиянин провёл в составе словацкого «Прешова», где одержал 26 побед в 70 матчах. Вратарь провёл 190 матчей в КХЛ, одержав 63 победы с процентом отражённых бросков 92%. Последним клубом в КХЛ для Беспалова был московский «Спартак», за который голкипер выступал в сезоне-2020/2021. В КХЛ вратарь выступал за «Торпедо», «Сибирь» и «Спартак».

В составе молодёжной сборной России Никита становился серебряным призёром чемпионата мира 2007 года.