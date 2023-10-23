Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналисты ESPN назвали топ-5 лучших хоккеистов НХЛ на сезон-2026/2027

Журналисты ESPN назвали топ-5 лучших хоккеистов НХЛ на сезон-2026/2027
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты ESPN сделали свой прогноз на то, кто будет входить в пятёрку лучших игроков Национальной хоккейной лиги на сезон-2026/2027.

В список каждого из четырёх обозревателей вошли три хоккеиста: капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз и снайпер «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Ещё трое журналистов сошлись на кандидатуре защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара.

Райар Эс Кларк: Коннор Макдэвид, Кейл Макар, Натан Маккиннон, Остон Мэттьюс и Джек Хьюз.
Арда Окал: Коннор Макдэвид, Коннор Бедард, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Люк Хьюз, Остон Мэттьюс.
Кристен Шилтон: Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс, Кейл Макар, Джек Хьюз, Давид Пастрняк.
Грег Вышински: Коннор Макдэвид, Кейл Макар, Остон Мэттьюс, Джек Хьюз, Элиас Петтерссон.

Материалы по теме
Журналист из США оценил возможность обмена Александра Овечкина из «Вашингтона»
Материалы по теме
«Кому не плевать на Макдэвида?» Лучший хоккеист мира получил травму — насколько всё плохо?
Видео
«Кому не плевать на Макдэвида?» Лучший хоккеист мира получил травму — насколько всё плохо?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android