Журналисты ESPN назвали топ-5 лучших хоккеистов НХЛ на сезон-2026/2027

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Журналисты ESPN сделали свой прогноз на то, кто будет входить в пятёрку лучших игроков Национальной хоккейной лиги на сезон-2026/2027.

В список каждого из четырёх обозревателей вошли три хоккеиста: капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз и снайпер «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Ещё трое журналистов сошлись на кандидатуре защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара.

Райар Эс Кларк: Коннор Макдэвид, Кейл Макар, Натан Маккиннон, Остон Мэттьюс и Джек Хьюз.

Арда Окал: Коннор Макдэвид, Коннор Бедард, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Люк Хьюз, Остон Мэттьюс.

Кристен Шилтон: Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс, Кейл Макар, Джек Хьюз, Давид Пастрняк.

Грег Вышински: Коннор Макдэвид, Кейл Макар, Остон Мэттьюс, Джек Хьюз, Элиас Петтерссон.