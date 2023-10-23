«От нас уехал Малкин». Защитник «Салавата» рассказал о сложностях в первые сезоны в хоккее

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в своём телеграм-канале рассказал о своих первых сезонах в профессиональном хоккее.

«Мой дебютный сезон в «Металлурге» был аж 18 лет назад. Тогда мы выиграли бронзовые медали, в команду пришёл Дэйв Кинг. Это был первый тренер, который изменил наше понимание в хоккее. Он поставил свою, как сейчас говорят, систему — и мы играли по ней. Все играли по-другому, такой системности не было ни у одной из команд. Кинг привнёс новый, современный подход. Даже через 18 лет его методика считается современной. Кинг изменил тренировочный процесс. Наша работа на льду стала короче по времени, но намного интенсивнее.

Первые сборы получились непростыми. Начали появляться громкие новости вокруг команды. Со сборов в Финляндии от нас уехал Евгений Малкин. В Оттаву отправился Алексей Кайгородов — мы потеряли двух ведущих центров. Правда, потом Алексей вернулся, но лишь по ходу чемпионата. Много ребят поменялось, и начало сезона получилось очень тяжёлым. Первые 10 матчей складывались максимально непросто. После серии поражений Кинга уволили, на его место пришёл Фёдор Канарейкин. Он работал вторым тренером и понимал, что не нужно менять нашу систему. Она работала как часы. Ещё год назад мы выиграли регулярный чемпионат почти за 10 туров до конца Суперлиги. Все понимали, что трудное начало временно, что оно сплотит нас.

Когда происходит смена тренера, всегда наступает эмоциональная встряска. Это чисто психологический момент, так во всех видах спорта и во всех командах. Наступает резкая вспышка.

Мы начали выходить из кризиса, формирование команды продолжалось в ходе сезона. К нам пришли Ян Марек и Ярослав Кудрна, ещё несколько ребят добавились в ходе сезона. Так коллектив закалялся, а наш костяк зажёгся ещё в прошлом сезоне. В начале чемпионата были провалы, потом пришла стабильность.

Что было дальше? Расскажу через пару дней», — говорится в сообщении.