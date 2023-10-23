СКА переиграл «Локомотив», нанеся ярославцам четвёртое поражение подряд

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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

На 12-й минуте Александр Полунин с передачи Мартина Герната вывел железнодорожников вперёд. На 10-й секунде второго периода Владимир Алистров, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Александр Кадейкин и Александр Никишин. На 30-й минуте Сергей Толчинский вывел СКА вперёд. На 48-й минуте Владимир Алистров с передачи Борны Рендулича забил третий гол. На 53-й минуте Артур Каюмов сократил отставание хозяев до минимума.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 25 октября в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Локомотив» 27 октября примет «Северсталь».