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«Локомотив» — СКА 2:3, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 23 октября

СКА переиграл «Локомотив», нанеся ярославцам четвёртое поражение подряд
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Полунин (Гернат) – 11:41 (5x5)     1:1 Алистров (Кадейкин, Никишин) – 20:10 (5x4)     1:2 Толчинский (Сергеев, Никишин) – 29:31 (5x5)     1:3 Алистров (Рендулич) – 47:15 (5x5)     2:3 Каюмов (Шалунов, Иванов) – 52:21 (5x4)    

На 12-й минуте Александр Полунин с передачи Мартина Герната вывел железнодорожников вперёд. На 10-й секунде второго периода Владимир Алистров, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Александр Кадейкин и Александр Никишин. На 30-й минуте Сергей Толчинский вывел СКА вперёд. На 48-й минуте Владимир Алистров с передачи Борны Рендулича забил третий гол. На 53-й минуте Артур Каюмов сократил отставание хозяев до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 25 октября в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Локомотив» 27 октября примет «Северсталь».

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