Защитник СКА снёс игрока «Локомотива» с ног мощным силовым, судьи не увидели нарушения

В эти минуты на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимает санкт-петербургский СКА. После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В одном из эпизодов матча защитник СКА Александр Никишин применил жёсткий силовой приём против нападающего «Локомотива» Георгия Иванова. Хоккеист гостей встретил соперника на синей линии. Никишин снёс с ног Иванова, не владевшего шайбой. Нападающий «Локомотива» смог подняться и продолжить игру. Судьи не усмотрели в этом эпизоде нарушения правил.

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