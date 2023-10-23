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Защитник СКА снёс игрока «Локомотива» с ног мощным силовым, судьи не увидели нарушения

Защитник СКА снёс игрока «Локомотива» с ног мощным силовым, судьи не увидели нарушения
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В эти минуты на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимает санкт-петербургский СКА. После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В одном из эпизодов матча защитник СКА Александр Никишин применил жёсткий силовой приём против нападающего «Локомотива» Георгия Иванова. Хоккеист гостей встретил соперника на синей линии. Никишин снёс с ног Иванова, не владевшего шайбой. Нападающий «Локомотива» смог подняться и продолжить игру. Судьи не усмотрели в этом эпизоде нарушения правил.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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