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Московское «Динамо» отыгралось с 2:4 и сломило сопротивление «Лады» в овертайме

Московское «Динамо» отыгралось с 2:4 и сломило сопротивление «Лады» в овертайме
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Ладу». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 5:4 (2:2, 1:2, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Шумаков (Сафин) – 11:30 (5x5)     1:1 Кудрявцев (Рашевский, О'Делл) – 11:44 (5x5)     2:1 О'Делл (Гусев, Уил) – 16:43 (5x5)     2:2 Кугрышев (Грошев) – 18:11 (5x5)     2:3 Грошев (Сёмин, Кугрышев) – 25:25 (5x5)     2:4 Ожгихин (Алтыбармакян) – 32:16 (4x5)     3:4 Рашевский (Пакетт, Уил) – 38:51 (5x3)     4:4 Пакетт – 48:36 (5x4)     5:4 Уил (Гусев, Менелл) – 61:09 (3x3)    

На 12-й минуте Сергей Шумаков с передачи Остапа Сафина вывел тольяттинцев вперёд. Через 14 секунд Павел Кудрявцев сравнял счёт. На 17-й минуте Эрик О'Делл вывел вперёд уже москвичей. Очки за результативные передачи получили Никита Гусев и Джордан Уил.

На 19-й минуте Дмитрий Кугрышев после паса Евгения Грошева сделал счёт 2:2. На 26-й минуте отличился уже сам Евгений Грошев. На 33-й минуте Алексей Ожгихин после передачи Андрея Алтыбармакяна забил гол в меньшинстве, и «Лада» повела со счётом 4:2.

На 39-й минуте Дмитрий Рашевский отыграл одну шайбу. На 49-й минуте Седрик Пакетт сравнял счёт. Победу москвичам в овертайме принёс Джордан Уил.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» 25 октября в Череповце сыграет с «Северсталью». «Динамо» уже завтра, 24 октября, примет «Витязь».

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