Антипов: Р. Ротенберг всё правильно говорит про календарь

Бывший игрок сборной России и клубов КХЛ, пятикратный чемпион России Владимир Антипов прокомментировал итоги матча «Локомотива» и СКА (2:3).

«Матч «Локомотива» и СКА стал украшением не только игрового дня, но, наверное, и всего месяца регулярного чемпионата. Самоотверженная борьба двух равных команд до последних секунд, накал уровня плей-офф. Слова Ротенберга про календарь? Он всё правильно говорит. Многие думали, что это какие-то оправдания — ни в коем случае. Главный тренер СКА посетовал на сложный календарь соперника, потому что он переживает не только за свою команду, но и за уровень хоккея в лиге. За то, чтобы была зрелищность и не было травм. В прошлом году играли по три матча на выезде, а сейчас по шесть и более. Зачем всё нужно было менять в этом году, действительно не очень понятно», — сказал Антипов «Чемпионату».