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Миронов подрался с Грошевым, Ильенко заталкивали в ворота. Фото победы «Динамо»

Вчера, 23 октября, в Москве состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Ладу». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 5:4 (2:2, 1:2, 1:0, 1:0).

На 12-й минуте Сергей Шумаков с передачи Остапа Сафина вывел тольяттинцев вперёд. Через 14 секунд Павел Кудрявцев сравнял счёт. На 17-й минуте Эрик О'Делл вывел вперёд уже москвичей. Очки за результативные передачи получили Никита Гусев и Джордан Уил.

На 19-й минуте Дмитрий Кугрышев после паса Евгения Грошева сделал счёт 2:2. На 26-й минуте отличился уже сам Евгений Грошев. На 33-й минуте Алексей Ожгихин после передачи Андрея Алтыбармакяна забил гол в меньшинстве и «Лада» повела со счётом 4:2.

На 39-й минуте Дмитрий Рашевский отыграл одну шайбу. На 49-й минуте Седрик Пакетт сравнял счёт. Победу москвичам в овертайме принёс Джордан Уил.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Лада» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.