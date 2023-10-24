Толпеко объяснил, как в своё время подписал контракт с «Филадельфией», а не с «Детройтом»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», известный в прошлом нападающий Денис Толпеко рассказал об опыте в НХЛ. В 2006 году российский форвард подписал контракт с «Филадельфией Флайерз».

«Точно помню, что мной интересовались «Сент-Луис» и «Детройт». И ещё два клуба, которые не могу вспомнить. Почему выбрал «Филадельфию»? Скажем так, представители «Флайерз» были первыми, кто ко мне подошёл. Это был ноябрь, начало зимы, а зима в Реджайне начинается в октябре. Они сразу начали активно со мной разговаривать, звонили, общались, скауты проявляли большое внимание и всегда находились на связи. И я внутренне почувствовал, что «Филадельфия» меня очень хочет. А потом ещё в детстве, в комнате, где я жил, у меня висел плакат Эрика Линдроса в майке «Филадельфии». А вы же знаете, каким игроком был Эрик. Вот так символично всё вышло. Но повторюсь, что основным фактором всё-таки стала наибольшая активность со стороны клуба», — сказал Толпеко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Толпеко читайте на «Чемпионате»: