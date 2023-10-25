Толпеко: Ларак подъехал и сказал: «Ещё раз дотронешься до Малкина — выкину за борт»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», известный в прошлом нападающий Денис Толпеко рассказал, как, играя в НХЛ, едва не подрался с Евгением Малкиным.

«Однажды я чуть не подрался с Малкиным? Это был матч «Филадельфии» с «Питтсбургом»: играл в четвёртой тройке c Беном Игером и Райли Коте – двумя тафгаями НХЛ, которые были в два раза больше меня. Мы выходили на смену на 30-40 секунд, играя семь минут за матч. Мы кусались, бились, и как-то возвращались «домой» на бэкчеке, съехались на пятак. Там оказался Малкин, он что-то сказал, и мы начали пихаться. А он в том матче почему-то играл в двух звеньях – в звене с Кросби и ещё в четвёртом звене с Лараком. Один раз мы с ним сцепились, потом второй раз пересеклись на пересменке возле борта. Опять потолкались, и ко мне Ларак подъезжает и говорит: «Ещё раз дотронешься до него, и я тебя выкину за борт». Там сразу Коте прикатил, они начали пихаться между собой, а я решил, что с этим дядей я точно связываться не собираюсь», — сказал Толпеко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Толпеко читайте на «Чемпионате»: