«Трактор» не может вылететь из Нижнекамска на матч с «Металлургом»

«Трактор» не может вылететь из Нижнекамска на матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 с магнитогорским «Металлургом». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили в пресс-службе челябинского клуба.

В Нижнекамске сильный туман, борт для команды не может сесть в аэропорту Бегишево. Предварительно, следующая попытка вылета должна состояться сегодня вечером. Стоит отметить, что на матч с «Металлургом» «Трактор» полетит через Челябинск, так как в Магнитогорске продолжается ремонт взлётно-посадочной полосы. Из Челябинска команда на автобусе будет добираться до пункта назначения в течение трёх часов.

Напомним, завтра, 25 октября, «Металлург» дома примет «Трактор». Старт встречи запланирован на 17:00 мск.