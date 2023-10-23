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«Нефтехимик» обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд

«Нефтехимик» обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Попов, Ткачёв) – 15:39 (5x4)     1:1 Сериков (Сетдиков, Шафигуллин) – 48:49 (5x5)     2:1 Соколов (Хлыстов) – 53:10 (5x5)    

На 16-й минуте Максим Шабанов, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Попов и Владимир Ткачёв. Второй период прошёл без голов. На 49-й минуте Артём Сериков сравнял счёт. Баллы за голевые передачи получили Никита Сетдиков и Булат Шафигуллин. На 54-й минуте Дмитрий Соколов с передачи Никиты Хлыстова вывел нижнекамцев вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 25 октября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом», а «Нефтехимик» 27 октября примет «Куньлунь».

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