«Нефтехимик» обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд

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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

На 16-й минуте Максим Шабанов, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Попов и Владимир Ткачёв. Второй период прошёл без голов. На 49-й минуте Артём Сериков сравнял счёт. Баллы за голевые передачи получили Никита Сетдиков и Булат Шафигуллин. На 54-й минуте Дмитрий Соколов с передачи Никиты Хлыстова вывел нижнекамцев вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 25 октября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом», а «Нефтехимик» 27 октября примет «Куньлунь».