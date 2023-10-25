SJHN: форвард «Сан-Хосе» Барабанов выбыл из строя из-за перелома пальца

Журналист San Jose Hockey Now Шен Пенг сообщил, что российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов сломал палец в матче с «Флоридой Пантерз» (1:3).

Главный тренер «акул» Дэвид Куинн подтвердил, что Барабанов пропустит матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Сан-Хосе» расскажет о более точных сроках восстановления 29-летнего нападающего позже. На данный момент, по словам Куинна, «Шаркс» не планируют вызывать кого-либо вместо Барабанова из АХЛ.

В текущем сезоне Барабанов сыграл шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился и набрал две минуты штрафа.

Игра с «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится в ночь на 27 октября на стадионе «Амали-Арена» в 2:00 мск.