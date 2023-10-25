«Коламбус» вывел нападающего Чинахова из списка травмированных и отправил в АХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» вывел Егора Чинахова из списка травмированных и отправил правого нападающего в клуб Американской хоккейной лиги «Кливленд Монстерс» для набора игровой формы, сообщает пресс-служба «жакетов».

22-летний Чинахов пропустил первые шесть матчей «Блю Джекетс» в нынешнем сезоне из-за травмы спины. Всего за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге форвард сыграл 92 матча, в которых забросил 11 шайб и отдал 16 результативных передач, набрав в общей сложности 27 очков. Егор был выбран «Блю Джекетс» на драфте НХЛ 2020 года в первом раунде под общим 21-м номером. В 30 матчах прошлого сезона в активе россиянина 13 (4+9) очков при показателе полезности «-6».