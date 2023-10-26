«Даже не знал». Главный тренер «Торонто» — о «сухой» серии Овечкина

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Перед очной встречей российский нападающий ещё не забивал голов. В матче с «кленовыми листьями» Овечкин забросил первую шайбу в сезоне.

«Я даже не знал, что он не забивал до этого. Независимо от того, есть ли на его счету голы или нет, он опасный игрок, о котором вы должны помнить и для [сдерживания] которого вам нужен план на матч. Но это не изменит того, как мы готовимся к игре», — приводит слова Кифа TSN.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Торонто» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0). Овечкин нанёс 14 бросков.