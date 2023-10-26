«Вашингтон» со счётом 3:0 выиграл первый период у «Нью-Джерси», а второй проиграл — 0:4

На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке продолжается матч Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз». Гости вели по ходу игры со счётом 0:3, но во втором периоде пропустили четыре шайбы, причём три из них за две минуты.

В первом периоде голы у «Вашингтона» забили Энтони Манта, Дилан Строум и Сонни Милано. При этом Строуму ассистировал российский нападающий Александр Овечкин, а Милано — Евгений Кузнецов.

Второй период сложился полностью в пользу хозяев. На отсечке 24:31 первую шайбу «Нью-Джерси» в игре забросил Тайлер Тоффоли. Через 48 секунд второй гол «Дэвилз» забил Тимо Майер. Ещё 1 минута 23 секунды спустя шайбу в ворота голкипера «Кэпиталз» Хантера Шепарда отправил Нико Хишир. Наконец, через 30 минут 1 секунду после начала игры Тоффоли оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

«Нью-Джерси» ведёт после двух периодов со счётом 4:3.