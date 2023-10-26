Джек Хьюз повторил достижение Марио Лемье в НХЛ 28-летней давности

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Нью-Джерси» ассистентским хет-триком отметился лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ, нападающий Джек Хьюз. Теперь в его активе в нынешнем сезоне НХЛ 17 очков в шести матчах. Хьюз забил четыре гола и отдал 13 голевых передач. Американец вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 22-летний форвард стал лишь 10-м игроком в истории лиги, которому удалось набрать как минимум 17 очков в шести матчах со старта сезона. При этом последним игроком с подобным результатом был Марио Лемье, сумевший в 1995 году на этом отрезке сезона забросить шесть шайб и сделать 11 результативных передач. Таким образом, Хьюз установил лучший результат в XXI веке по набранным очкам в шести матчах с начала чемпионата.