Василий Подколзин получил травму и покинул площадку на носилках в матче АХЛ

В матче АХЛ между «Абботсфорд Кэнакс» и «Колорадо Иглз» травму получил российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин.

В концовке третьего периода россиянина жёстко впечатал в борт хоккеист «Колорадо» Китон Миддлтон. Россиянин рухнул на лёд, ударившись шеей и затылком, и покинул площадку на носилках. Миддлтон получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры.

В текущем сезоне НХЛ Подколзин не сыграл ни одного матча. Россиянин принял участие лишь в двух предсезонных матчах, не набрав очков.

В прошлом сезоне Подколзин провёл в НХЛ 39 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков. Также на его счету 28 встреч за «Абботсфорд Кэнакс» в АХЛ. В них он набрал 18 (7+11) очков.