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Подколзин показал фото с больничной койки после травмы в матче АХЛ

Подколзин показал фото с больничной койки после травмы в матче АХЛ
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Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин на своей странице в соцсети выложил фото с больничной койки. Россиянин получил травму в матче АХЛ между «Абботсфорд Кэнакс» и «Колорадо Иглз».

«Всё хорошо, не беспокойтесь!» — подписал фотографию Подколзин.

Фото: соцсети Подколзина

Напомним, в концовке третьего периода россиянина жёстко впечатал в борт хоккеист «Колорадо» Китон Миддлтон. Россиянин рухнул на лёд, ударившись шеей и затылком, и покинул площадку на носилках. Миддлтон получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры.

В текущем сезоне НХЛ Подколзин не провёл ни одного матча. Россиянин принял участие лишь в двух предсезонным матчах, не набрав очков.

В прошлом сезоне Подколзин провёл в НХЛ 39 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков. Также на его счету 28 встреч за «Абботсфорд Кэнакс» в АХЛ. В них он набрал 18 (7+11) очков.

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