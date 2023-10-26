Подколзин показал фото с больничной койки после травмы в матче АХЛ

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин на своей странице в соцсети выложил фото с больничной койки. Россиянин получил травму в матче АХЛ между «Абботсфорд Кэнакс» и «Колорадо Иглз».

«Всё хорошо, не беспокойтесь!» — подписал фотографию Подколзин.

Фото: соцсети Подколзина

Напомним, в концовке третьего периода россиянина жёстко впечатал в борт хоккеист «Колорадо» Китон Миддлтон. Россиянин рухнул на лёд, ударившись шеей и затылком, и покинул площадку на носилках. Миддлтон получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры.

В текущем сезоне НХЛ Подколзин не провёл ни одного матча. Россиянин принял участие лишь в двух предсезонным матчах, не набрав очков.

В прошлом сезоне Подколзин провёл в НХЛ 39 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков. Также на его счету 28 встреч за «Абботсфорд Кэнакс» в АХЛ. В них он набрал 18 (7+11) очков.